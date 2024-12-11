Деандре Джордан: «Никола Йокич посмотрел в зеркало, напряг бицепсы и сказал: «Я Тайсон Фьюри»

Деандре Джордан рассказал, что Никола Йокич сравнил себя с Тайсоном Фьюри.

«На днях Никола привел хорошую аналогию. Он посмотрел на себя в зеркало, напряг бицепсы и сказал: «Я Тайсон Фьюри».

И знаете, мне это понравилось. Он сказал: «Вам этого не видно, но я очень хорош». Мне очень понравилось это сравнение», – рассказал центровой «Денвера».

Тайсон Фьюри – британский боксер-профессионал, выступающий в тяжелой весовой категории.