Гилберт Аренас о Николе Йокиче: «Он выдает пустую статистику»

Гилберт Аренас поделился мнением об игре Николы Йокича в сезоне-24/25.

По мнению бывшего игрока НБА , выдающиеся статистические показатели центрового «Денвера » обесцениваются из-за отсутствия результатов у команды. Клуб из Колорадо идет на 7-м месте в конференции.

«У Майкла Джордана был исторический сезон, когда он набирал 37 очков за игру, но он был далек от звания MVP, то же самое случалось с Кобе Брайантом после возвращения. Много кто может показывать хорошую статистику в плохой команде, но в последние 30 лет мы не вознаграждали только лишь индивидуальное выступление.

Такое происходит в каждом сезоне. Мы называем это пустой статистикой. Цифры, которые не имеют смысла, команда проигрывает.

«Наггетс» становились чемпионами, а значит, должны возвращаться и продолжать доминировать. У них сохранился костяк команды. В чем проблема?» – заявил Аренас .

Йокич в этом сезоне набирает в среднем 32,3 очка, 13,6 подбора и 10,2 передачи при 56,1% с игры.