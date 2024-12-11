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Дион Уэйтерс: «В мою мать стреляли. В моего отца стреляли. Мою бабушку ранили в голову, но она выжила»

Дион Уэйтерс рассказал о своем тяжелом детстве.

«Я пережил многое. В мою мать стреляли. В моего отца стреляли. Мою бабушку ранили в голову, но она выжила. Я потерял лучшего друга, трех кузенов. В детстве я видел такое, чего многие даже не могут себе представить. 

Поэтому, когда меня пытаются сломать и собрать заново, я говорю: «Нет, я уже прошел через худшее». Это дар и проклятье. Это то, что сделало меня тем, кто я есть. Та уверенность, о которой говорят люди? Мне она была нужна, чтобы выжить, просто появившись в городе. Дело не в том, чтобы считать себя лучше всех, дело в том, чтобы быть псом, быть жестким. Вот чему меня научила Филадельфия», – рассказал бывший игрок НБА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал OTTS Podcast
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