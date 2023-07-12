«Возникали мысли о том, чтобы уйти, но у меня есть дети». Дион Уэйтерс признался в глубокой депрессии

Теги НБА Дион Уэйтерс Баскетбол

Чемпион НБА 2020 года Дион Уэйтерс рассказал о своей борьбе с глубокой депрессией и суицидальными мыслями.

«Я просто не получал удовольствие. У меня возникали мысли о том, чтобы уйти, но у меня есть дети. Лучше быть несчастным до конца жизни, чем оставить детей без отца.

Я не хотел никого видеть, все постоянно о чем-то просили. Что касается финансов, то я — одиночка. Я — костяк.

Было тяжело. Иногда я спал весь день. Мне не к чему было стремиться. Я не тренировался. Это внутренняя борьба», – рассказал 31-летний игрок.

Уэйтерс не играл в НБА с 2020 года, но намерен вернуться в лигу.

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3 комментария

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Analjinn
Беда, конечно. Здоровья чемпиону.
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Локоть Артеста
Что-то удивительно быстро он закончился как игрок. Должен был вместе с Кайри Ирвингом начать новую эру без Леброна, а получилось что менял команды.
+1
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Буброн Жамес
Такой талантище, так я на надеялся на него, когда еще за ОКС глорил, эх. Кантер из той же оперы.
+1
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