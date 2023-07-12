«Возникали мысли о том, чтобы уйти, но у меня есть дети». Дион Уэйтерс признался в глубокой депрессии

Чемпион НБА 2020 года рассказал о своей борьбе с глубокой депрессией и суицидальными мыслями.

«Я просто не получал удовольствие. У меня возникали мысли о том, чтобы уйти, но у меня есть дети. Лучше быть несчастным до конца жизни, чем оставить детей без отца.

Я не хотел никого видеть, все постоянно о чем-то просили. Что касается финансов, то я — одиночка. Я — костяк.

Было тяжело. Иногда я спал весь день. Мне не к чему было стремиться. Я не тренировался. Это внутренняя борьба», – рассказал 31-летний игрок.

Уэйтерс не играл в НБА с 2020 года, но намерен вернуться в лигу.

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