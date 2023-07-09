Дион Уэйтерс и Харри Джайлз проведут закрытые тренировки с командами НБА в Лас-Вегасе

Чемпион НБА-2020 Дион Уэйтерс и 20-й номер драфта-2017 Харри Джайлз проведут закрытые индивидуальные тренировки с командами НБА, сообщает инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.

Уэйтерс (31 год, 190 см) последний раз выступал в сезоне-2019/20. Он набрал в сумме 10 очков в 5 матчах плей-офф, «Лейкерс» в том году стали чемпионами.

25-летний Джайлз не играет в НБА с 2021 года. Последней командой для выпускника Дьюка стали «Клипперс», но форвард так и не провел ни одной встречи в майке «парусников».

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