Яннис Адетокумбо: «Очень рад, что поедем в Вегас. У нас есть незаконченное дело»
Яннис Адетокумбо заявил, что «Бакс» нацелены на победу в Кубке НБА.
«У нас еще есть время на подготовку. Я очень рад, что мы поедем в Вегас. У нас есть незаконченное дело.
Мы повеселимся, мы покажем хороший баскетбол, мы будем бороться. Мы усложним задачу настолько, насколько это возможно, с кем бы мы ни играли. И мы постараемся победить. Мы едем туда не просто так, мы едем побеждать», – заявил форвард «Милуоки».
«Бакс» обыграли «Мэджик» в матче 1/4 финала Кубка НБА – 114:109.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт НБА в соцсети X
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