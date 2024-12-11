Яннис Адетокумбо: «Очень рад, что поедем в Вегас. У нас есть незаконченное дело»

Яннис Адетокумбо заявил, что «Бакс» нацелены на победу в Кубке НБА.

«У нас еще есть время на подготовку. Я очень рад, что мы поедем в Вегас. У нас есть незаконченное дело.

Мы повеселимся, мы покажем хороший баскетбол, мы будем бороться. Мы усложним задачу настолько, насколько это возможно, с кем бы мы ни играли. И мы постараемся победить. Мы едем туда не просто так, мы едем побеждать», – заявил форвард «Милуоки ».

«Бакс» обыграли «Мэджик» в матче 1/4 финала Кубка НБА – 114:109.