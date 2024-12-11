«Клипперс» как минимум на 2 недели потеряли Деррика Джонса из-за травмы
Деррик Джонс выбыл из-за травмы.
«Клипперс» потеряли 27-летнего форварда как минимум на 2 недели из-за проблем с мышцей задней поверхности бедра.
В среднем в этом сезоне НБА Джонс набирает по 10,0 очка и 3,4 подбора за игру в 25 матчах.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Дэйва Макменамина
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