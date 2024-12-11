«Клипперс» как минимум на 2 недели потеряли Деррика Джонса из-за травмы

Деррик Джонс выбыл из-за травмы.

«Клипперс » потеряли 27-летнего форварда как минимум на 2 недели из-за проблем с мышцей задней поверхности бедра.

В среднем в этом сезоне НБА Джонс набирает по 10,0 очка и 3,4 подбора за игру в 25 матчах.