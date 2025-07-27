«Панатинаикос» ведет переговоры с Томасом Брайантом
«Панатинаикос» близок к подписанию Томаса Брайанта.
По информации TeleSport.rs, Брайант – главный кандидат на усиление позиции центрового в греческой команде. Стороны ведут активные переговоры и могут подписать контракт на 3 миллиона долларов в год.
27-летний Брайант провел минувший сезон за «Индиану», набирая 6,9 очка и 3,9 подбора в среднем за матч.
Брайант является чемпионом НБА 2023 года в составе «Денвера».
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Его нужно считать за два
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница TeleSport.rs в соцсети X
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