«Ритас» подписал контракт с Джорданом Уокером

Джордан Уокер продолжит карьеру в Литве.

Литовский «Ритас » заключил контракт с разыгрывающим защитником Джорданом Уокером (25 лет, 180 см).

В прошедшем сезоне Уокер выступал за греческий «Промитеас », набирая 20,1 очка и 5,5 передачи в среднем за встречу в чемпионате Греции. Также американец установил рекорд Лиги чемпионов, набрав 54 очка в одном матче, и стал лучшим бомбардиром турнира.