«Ритас» подписал контракт с Джорданом Уокером
Джордан Уокер продолжит карьеру в Литве.
Литовский «Ритас» заключил контракт с разыгрывающим защитником Джорданом Уокером (25 лет, 180 см).
В прошедшем сезоне Уокер выступал за греческий «Промитеас», набирая 20,1 очка и 5,5 передачи в среднем за встречу в чемпионате Греции. Также американец установил рекорд Лиги чемпионов, набрав 54 очка в одном матче, и стал лучшим бомбардиром турнира.
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Его нужно считать за два
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Sportando
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