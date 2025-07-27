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Макс Кристи назвал лучший день в карьере: «Когда меня обменяли в «Мэверикс»

Макс Кристи заявил, что обмен в «Даллас» был лучшим моментом в его карьере.

Бывший защитник «Лейкерс» Макс Кристи на днях побывал в баскетбольном лагере, где его спросили, какой день в его карьере самый любимый.

«Когда меня обменяли в «Мэверикс», – ответил игрок.

Кристи стал участником обмена Энтони Дэвиса в «Даллас» на Луку Дончича.

Чемпионство «Лейкерс» в «Пузыре» со звездочкой?694 голоса
ДаДэрил Мори
НетЛейкерс
Его нужно считать за дваЛеброн Джеймс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Yahoo! Sports
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