Макс Кристи назвал лучший день в карьере: «Когда меня обменяли в «Мэверикс»
Макс Кристи заявил, что обмен в «Даллас» был лучшим моментом в его карьере.
Бывший защитник «Лейкерс» Макс Кристи на днях побывал в баскетбольном лагере, где его спросили, какой день в его карьере самый любимый.
«Когда меня обменяли в «Мэверикс», – ответил игрок.
Кристи стал участником обмена Энтони Дэвиса в «Даллас» на Луку Дончича.
Да
Нет
Его нужно считать за два
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Yahoo! Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости