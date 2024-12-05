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Терэнс Мэнн перенесет операцию по поводу перелома пальца и пропустит как минимум 3 недели

Терэнсу Мэнну предстоит операция.

Атакующий защитник «Клипперс» сломал средний палец на левой руке и перенесет операцию. Следующее обследование состоится через три недели.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт журналиста The Athletic Ло Мюррэя в соцсети X
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травмы
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