1

Джаред Батлер подписал с «Финиксом» негарантированный годовой контракт

Джаред Батлер и «Санз» подписали контракт Exhibit 9.

Как стало известно Hoops Rumors, новый годовой контракт Джареда Батлера (24 года, 190 см) с «Финиксом» на минимальную зарплату является негарантированным контрактом Exhibit 9, но не содержит положений Exhibit 10. Это означает, что Батлер, вероятно, не будет играть «Финикс» в G-лиге, если не получит место в составе на регулярный чемпионат. 

Батлер набирал 11,5 очка, 2,5 подбора, 4,9 передачи и 1,1 перехвата за 24,3 минуты в среднем в 28 матчах за «Филадельфию» после обмена из «Вашингтона» в феврале этого года. «Сиксерс» отказались от последнего года в контракте игрока.

Чемпионство «Лейкерс» в «Пузыре» со звездочкой?690 голосов
ДаДэрил Мори
НетЛейкерс
Его нужно считать за дваЛеброн Джеймс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Hoops Rumors
logoФиникс
logoДжаред Батлер
переходы
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Финикс» отказался обменивать свой 10-й пик на 23-й и незащищенный выбор первого раунда 2026 года «Нового Орлеана»
1027 июля, 08:41
Джонатану Куминге нравятся варианты перехода в «Финикс» или «Сакраменто»
1727 июля, 07:37
Тайтай Вашингтон подпишет контракт на один год с «Клипперс»
526 июля, 18:47
«Уорриорз» просят за Джонатана Кумингу драфт-пик 1-го раунда и молодого игрока и не собираются принимать плохие контракты
2525 июля, 18:24
Главные новости
«Нью-Йорк» все еще проявляет «сильный» интерес к Бену Симмонсу
9 минут назад
Девонте Грэм скоро будет объявлен игроком «Црвены Звезды»
143 минуты назад
«Клипперс» стали самой возрастной командой в истории НБА
7сегодня, 17:45
Крис Пол расчувствовался от оваций болельщиков «Клипперс»
сегодня, 17:34Видео
Чед Очосинко может заменить Шэннона Шарпа в программе First Take на ESPN
сегодня, 17:02
Женская НБА. «Вашингтон» встретится с «Голден Стэйт»
сегодня, 16:41
«Голден Стэйт» не заинтересован в приобретении Диллона Брукса в рамках обмена Джонатана Куминги
9сегодня, 16:36
«Бруклин» проведет домашний предсезонный матч против «Хапоэля Иерусалим»
3сегодня, 16:17
Рич Пол о слухах про обмен Леброна Джеймса: «У парня есть пункт о запрете обмена. Точка»
6сегодня, 15:40
ЧЕ-2025. Юноши (U18). 1/4 финала. Франция выиграла у Словении, Италия сыграет с Сербией и другие матчи
1сегодня, 15:33Live
Ко всем новостям
Последние новости
Брайс Браун перешел в «Ульм»
20 минут назад
О Джи Ануноби: «Возможно, в будущем подумаю о выступлении за сборную Великобритании»
сегодня, 15:58
Антон Квитковских о победе над сборной Ирана: «Разобрали ошибки, изменили психологический подход»
сегодня, 15:21
Джозайя-Джордан Джеймс подписал 2-летний контракт с «Хапоэлем Иерусалим»
сегодня, 15:05
Андрей Кириленко: «С точки зрения опыта две игры с командой Ирана были очень полезны»
сегодня, 13:55
ФИБА может снять с «Самары» запрет на регистрацию новых игроков через три недели
сегодня, 13:44
«Фенербахче», «Олимпиакос» и «Маккаби Тель-Авив» интересуются Джонни Джузэнгом
сегодня, 13:21
«Енисей» сообщил о подписании центрового Егора Ванина
сегодня, 11:26Фото
Данило Галлинари вывел «Баямон» в финал чемпионата Пуэрто-Рико, но обещает приехать на Евробаскет
сегодня, 11:15
Джордон Варнадо перешел из «Промитеаса» в «Бней Герцлия»
сегодня, 10:25Фото