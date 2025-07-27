Джаред Батлер подписал с «Финиксом» негарантированный годовой контракт

Джаред Батлер и «Санз» подписали контракт Exhibit 9.

Как стало известно Hoops Rumors, новый годовой контракт Джареда Батлера (24 года, 190 см) с «Финиксом » на минимальную зарплату является негарантированным контрактом Exhibit 9, но не содержит положений Exhibit 10. Это означает, что Батлер, вероятно, не будет играть «Финикс» в G-лиге, если не получит место в составе на регулярный чемпионат.

Батлер набирал 11,5 очка, 2,5 подбора, 4,9 передачи и 1,1 перехвата за 24,3 минуты в среднем в 28 матчах за «Филадельфию» после обмена из «Вашингтона» в феврале этого года. «Сиксерс» отказались от последнего года в контракте игрока.