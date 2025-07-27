Бронни Джеймс: «Физическая подготовка в НБА гораздо выше, поэтому мне нужно было привести тело в порядок»
Бронни Джеймс подтвердил, что прибавил в мышечной массе.
«Да, конечно.
Определенно, я больше использую свое тело после того, как меня выбрали на драфте. Физическая подготовка в НБА гораздо выше, поэтому мне нужно было привести тело в порядок», – сказал защитник «Лейкерс».
Да
Нет
Его нужно считать за два
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Лейкерс»
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