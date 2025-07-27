«Портленд» может быть продан более чем за 4 миллиарда долларов

Стоимость «Портленда» может превысить 4 млрд долларов.

Инсайдер НБА Билл Симмонс поделился свежей информацией о слухах о возможной продаже «Блэйзерс».

«Я слышал, что есть один человек, и слышал, что сумма превысит четыре миллиарда. Это единственное, что я слышал», – сказал Симмонс в своем подкасте.

Хотя официально о продаже пока не объявлено, в лиге ходят разговоры о возможной смене владельца клуба. В настоящее время «Блэйзерс» контролируются трастовым фондом Пола Аллена после смерти его давнего владельца Пола Аллена в 2018 году.