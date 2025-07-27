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«Портленд» может быть продан более чем за 4 миллиарда долларов

Стоимость «Портленда» может превысить 4 млрд долларов.

Инсайдер НБА Билл Симмонс поделился свежей информацией о слухах о возможной продаже «Блэйзерс».

«Я слышал, что есть один человек, и слышал, что сумма превысит четыре миллиарда. Это единственное, что я слышал», – сказал Симмонс в своем подкасте. 

Хотя официально о продаже пока не объявлено, в лиге ходят разговоры о возможной смене владельца клуба. В настоящее время «Блэйзерс» контролируются трастовым фондом Пола Аллена после смерти его давнего владельца Пола Аллена в 2018 году.

Чемпионство «Лейкерс» в «Пузыре» со звездочкой?694 голоса
ДаДэрил Мори
НетЛейкерс
Его нужно считать за дваЛеброн Джеймс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Билла Симмонса
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