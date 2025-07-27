«Портленд» может быть продан более чем за 4 миллиарда долларов
Стоимость «Портленда» может превысить 4 млрд долларов.
Инсайдер НБА Билл Симмонс поделился свежей информацией о слухах о возможной продаже «Блэйзерс».
«Я слышал, что есть один человек, и слышал, что сумма превысит четыре миллиарда. Это единственное, что я слышал», – сказал Симмонс в своем подкасте.
Хотя официально о продаже пока не объявлено, в лиге ходят разговоры о возможной смене владельца клуба. В настоящее время «Блэйзерс» контролируются трастовым фондом Пола Аллена после смерти его давнего владельца Пола Аллена в 2018 году.
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Его нужно считать за два
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Билла Симмонса
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