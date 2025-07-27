Джонтэю Портеру грозит до 4 лет тюрьмы. Приговор вынесут 10 декабря
Джонтэй Портер может сесть на 4 года за мошенничество на ставках.
Бывшему форварду «Торонто», отстраненному пожизненно в прошлом году от игры в НБА за ставки на матчи, 10 декабря в Нью-Йорке вынесут приговор по обвинению в мошенничестве с использованием электронных средств связи.
Портеру грозит до четырех лет тюрьмы.
Бывший баскетболист помогал партнерам делать ставки с учетом инсайдерской информации. Следствие раскрыло, что Портер отправлял текстовые сообщения с комментариями прямо во время матчей, рассказывая о своем статусе и делясь планами.
Да
Нет
Его нужно считать за два
Опубликовал: Геннадий Ильин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости