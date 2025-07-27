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Джонтэю Портеру грозит до 4 лет тюрьмы. Приговор вынесут 10 декабря

Джонтэй Портер может сесть на 4 года за мошенничество на ставках.

Бывшему форварду «Торонто», отстраненному пожизненно в прошлом году от игры в НБА за ставки на матчи, 10 декабря в Нью-Йорке вынесут приговор по обвинению в мошенничестве с использованием электронных средств связи.

Портеру грозит до четырех лет тюрьмы. 

Бывший баскетболист помогал партнерам делать ставки с учетом инсайдерской информации. Следствие раскрыло, что Портер отправлял текстовые сообщения с комментариями прямо во время матчей, рассказывая о своем статусе и делясь планами.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Эвана Сайдери в соцсети X
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