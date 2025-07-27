«Майами» подписал негарантированный контракт с Гейбом Мэдсеном

«Майами» подписал Гейба Мэдсена.

Клуб заключил с атакующим защитником (24 года, 198 см) негарантированный контракт Exhibit 10.

Мэдсен не был выбран на драфте этого года.

В шести матчах Летней лиги за «Голден Стэйт» Мэдсен набирал в среднем 9,2 очка, делал 1,8 подбора и 1,8 передачи за 14 минут при 51,9% из-за дуги.