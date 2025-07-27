Ди Джей Стефенс подписал контракт с «Сарагосой»
Ди Джей Стефенс перешел в «Сарагосу».
«Сарагоса» объявила о подписании контракта с американским форвардом Ди Джей Стефенсом (34 года, 196 см).
Бывший игрок «Зенита» провел прошлый сезон за «Мурсию», набирая 4,2 очка и 2,6 подбора в среднем за матч в лиге ACB. Ранее он также играл в НБА за «Милуоки» и «Мемфис».
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Его нужно считать за два
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Sportando
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