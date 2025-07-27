Ян Веселы не сыграет за Чехию на Евробаскете-2025

Сборная Чехии отправится в Ригу без Яна Веселы.

Центровой сборной Чехии и «Барселоны» не примет участия в Евробаскете-2025. Веселы по-прежнему не играет из-за травмы, полученной во второй половине сезона, и еще не приступил к полноценным тренировкам.

Лидерами чешской сборной на Евробаскете будут Вит Крейчи , единственный представитель НБА из «Атланты», и Томаш Саторански , партнер Веселы в «Барселоне».