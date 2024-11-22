«Держите себя в руках, женщины». Чарльза Баркли застали голым по пояс
Чарльз Баркли предстал без футболки.
Легенду НБА засняли голым по пояс, когда экс-баскетболист переодевался во время гольф-турнира.
«Держите себя в руках, женщины. Держите себя в руках», – произнес Баркли, который нередко становится объектом шуток из-за лишнего веса.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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