Видео
2

«Держите себя в руках, женщины». Чарльза Баркли застали голым по пояс

Чарльз Баркли предстал без футболки.

Легенду НБА засняли голым по пояс, когда экс-баскетболист переодевался во время гольф-турнира.

«Держите себя в руках, женщины. Держите себя в руках», – произнес Баркли, который нередко становится объектом шуток из-за лишнего веса.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
logoНБА
logoЧарльз Баркли
светская хроника
logoБаскетбол - видео
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Леброн Джеймс тепло поприветствовал Грега Одена во время матча в Лос-Анджелесе
320 ноября, 05:58Видео
«Пистонс» пришлось добираться на игру с «Нетс» на метро из-за Нью-йоркского марафона
154 ноября, 05:44Видео
Виктор Вембаньяма нарядился в костюм Каонаси на Хэллоуин
61 ноября, 07:30Видео
Расселл Уэстбрук предстал в образе Джокера на Хэллоуин
61 ноября, 06:17Видео
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Кейд Каннингем получил травму бедра в матче с «Шарлотт»
7 минут назад
«Мемфис» потерял Винса Уильямса как минимум на 4 недели из-за травмы
13 минут назад
У Франца Вагнера 37 очков, рекордные в карьере 11 передач и победный бросок в матче с «Лейкерс»
225 минут назадВидео
Джоэл Эмбиид попытается найти того, кто рассказал СМИ о командном собрании «Сиксерс»
936 минут назад
Родни Худ завершил игровую карьеру в возрасте 32 лет
46 минут назад
«Орландо» нанес «Лейкерс» первое домашнее поражение в сезоне и прервал 6-матчевую победную серию калифорнийцев
854 минуты назад
Франц Вагнер исполнил победный 3-очковый в матче с «Лейкерс»
14сегодня, 06:24Видео
НБА. Трехочковый Франца Вагнера принес «Орландо» победу над «Лейкерс», 25+10 от Барнса помогли «Сан-Антонио» выиграть у «Юты» и другие результаты
188сегодня, 06:17
Брэндон Миллер набрал рекордные в карьере 38 очков в победном матче с «Детройтом»
1сегодня, 05:33Видео
Леброн Джеймс поставил сверху через Джонатана Айзека
5сегодня, 04:52Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Крис Пол о прогрессе «Сперс»: «Радуюсь, что у меня есть возможность учить и помогать, чем могу»
4сегодня, 05:57
Гобер нарушил правило 3 секунд в концовке и вызвал недовольство Эдвардса
3сегодня, 05:24Видео
Четверо российских баскетболистов сегодня приняли участие в матчах NCAA, Нестор Дячок обновил личный рекорд по очкам
сегодня, 04:36
«То, что он сделал за свою карьеру и продолжает делать – это безумие». Де’Аарон Фокс назвал Леброна Джеймса величайшим игроком в истории
3вчера, 20:26
«Нападаешь на парня, который прославил твою карьеру». Эдди Джонсон раскритиковал Имана Шамперта за слова о Леброне Джеймсе
3вчера, 19:42
Виталий Фридзон: «ЦСКА и «Зенит» выглядят фаворитами в Единой лиге ВТБ»
вчера, 19:28
Демар Дерозан вернется в строй в матче против «Клипперс»
1вчера, 18:45
Терри Розир о травме: «Завтра вернусь на площадку»
1вчера, 18:41
Банковский счет «Будучности» был заблокирован местными властями
вчера, 18:31
Дуэйн Бэйкон: «Большинство людей в мире имеют неправильное представление о России»
2вчера, 17:56