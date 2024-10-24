«Вы могли дать мне 10 миллионов!». Дуайт Ховард отреагировал на продление Руди Гобера

Дуайт Ховард продолжает искать место в НБА.

Центровой отреагировал на новый контракт Руди Гобера в подкасте Гилберта Аренаса . Гобер подписал продление на 3 года и 110 миллионов.

«Миннесота », ты могла дать мне 10 миллионов!

Ничего не имею против Руди, но вы реально отказались от Карла-Энтони Таунса? КЭТ был в команде 9 лет. Они бы не добились своего успеха без него. И теперь просто выбросили?» – возмутился Ховард .

«Они могли бы скинуть 9 из этих 10 миллионов, и ты бы сразу согласился», – посмеялся Гилберт Аренас.