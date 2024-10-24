1

«Вы могли дать мне 10 миллионов!». Дуайт Ховард отреагировал на продление Руди Гобера

Дуайт Ховард продолжает искать место в НБА.

Центровой отреагировал на новый контракт Руди Гобера в подкасте Гилберта Аренаса. Гобер подписал продление на 3 года и 110 миллионов.

«Миннесота», ты могла дать мне 10 миллионов!

Ничего не имею против Руди, но вы реально отказались от Карла-Энтони Таунса? КЭТ был в команде 9 лет. Они бы не добились своего успеха без него. И теперь просто выбросили?» – возмутился Ховард.

«Они могли бы скинуть 9 из этих 10 миллионов, и ты бы сразу согласился», – посмеялся Гилберт Аренас.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Гилберта Аренаса
logoМиннесота
logoНью-Йорк
logoДуайт Ховард
logoНБА
logoГилберт Аренас
logoРуди Гобер
logoКарл-Энтони Таунс
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Голден Стэйт» вел переговоры с «Миннесотой» по Карлу-Энтони Таунсу
322 октября, 19:02
Карл-Энтони Таунс о матче против «Вулвз»: «Это было странно, очень странно»
22 октября, 06:41
Карл-Энтони Таунс: «Узнал об обмене за 4 минуты до твита Шэмса. Тим Коннелли пришел ко мне домой, чтобы сообщить»
719 октября, 07:47
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Евролига. «Жальгирис» примет «Маккаби», «Реал» встретится с «Црвеной Звездой» и другие матчи
7 минут назад
Брэндон Миллер и Кейд Каннингем – авторы лучших моментов игрового дня НБА
17 минут назадВидео
49 очков Кевина Дюрэнта и Брэдли Била позволили «Финиксу» выиграть у «Клипперс» в овертайме
29 минут назадВидео
НБА. 49 очков Дюрэнта и Била помогли «Финиксу» победить «Клипперс» в овертайме, «Голден Стэйт» разгромил «Портленд» в гостях и другие результаты
16242 минуты назад
Дабл-дабл Джа Морэнта (22+10) помог «Мемфису» добиться победы над «Ютой»
148 минут назадВидео
«Вы оскорбляете игру. Это ваше дело, ваш продукт». Барак Обама пожаловался на отношение игроков к Матчу всех звезд
5сегодня, 06:32
«Болельщики были великолепны, мы тоже должны показать себя». Джеймс Харден разочарован упущенной победой в первом матче на новой арене «Клипперс»
1сегодня, 06:15
«Пистонс» получили техническое замечание за 6 игроков на площадке
2сегодня, 05:55Видео
56 очков от Брэндона Ингрэма и Си Джей Макколлума решили исход матча «Нового Орлеана» против «Чикаго»
сегодня, 05:42Видео
30 очков Дэмиана Лилларда помогли «Милуоки» обыграть «Филадельфию»
сегодня, 05:26Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Зак Иди покинул площадку с 6 фолами после 15 минут в дебютном матче
9сегодня, 04:59
Мишель Бидл о дебюте Бронни Джеймса: «Если эта история не сфабрикована, то я не знаю, что означает это слово»
15вчера, 21:00
Миленко Богичевич: «Вернули в строй травмированных, это отразилось на качестве нашей игры»
вчера, 20:09
Кевин Хертер сыграет в первом матче сезона против «Миннесоты»
вчера, 19:41
Андреас Пистиолис о победе над «Автодором»: «За счет защиты добились перелома и контроля над игрой»
1вчера, 19:36
Михаил Беленицкий: «Ключом к победе над «Пармой» стала слаженная командная игра УНИКСа в нападении»
вчера, 17:56
Евгений Пашутин: «Трехочковые УНИКСа решили исход матча»
вчера, 17:52
Велимир Перасович: «Из-за неудачи с «Локо» частично утратили уверенность в себе»
2вчера, 17:48
Дэмиан Лиллард: «Люди знают, насколько я чертовски хорош»
7вчера, 17:43
Виктор Оладипо: «У «Майами» всегда есть шанс победить»
1вчера, 16:34