Диллон Брукс и Шэй Гилджес-Александер сцепились в борьбе за мяч. Эпизод мог спровоцировать потасовку, но оба игрока улыбались
«Хьюстон» справился с «Оклахомой» (119:116) в матче лидеров Западной конференции .
В концовке встречи форвард техасцев Диллон Брукс и лидер гостей Шэй Гилджес-Александер сцепились в ожесточенной борьбе за мяч.
Эпизод едва не спровоцировал потасовку с участием баскетболистов обеих команд, но Брукс и Гилджес-Александер улыбались, не проявляя враждебности.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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