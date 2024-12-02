Диллон Брукс и Шэй Гилджес-Александер сцепились в борьбе за мяч. Эпизод мог спровоцировать потасовку, но оба игрока улыбались

«Хьюстон» справился с «Оклахомой» (119:116) в матче лидеров Западной конференции .

В концовке встречи форвард техасцев Диллон Брукс и лидер гостей Шэй Гилджес-Александер сцепились в ожесточенной борьбе за мяч.

Эпизод едва не спровоцировал потасовку с участием баскетболистов обеих команд, но Брукс и Гилджес-Александер улыбались, не проявляя враждебности.