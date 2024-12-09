Сергей Козин: «Говорил своей команде, что не нужно повторять ошибок «Локомотива»

Сергей Козин обрадовался победе над «Самарой» (95:72).

«Пари НН» закрепился в Топ-5 с результатом 10-8 в группе лидеров с положительным балансом побед и поражений.

Самым результативным игроком матча стал защитник Зак Нуталл , набравший 27 очков при 7 дальних попаданиях из 9 попыток.

«Мы очень рады победе и знали, что матч будет непростым. Мы были в курсе проблем «Самары» с составом, но, возможно, для нас положительным моментом стало то, что им удалось выиграть предыдущую игру у Краснодара. Я говорил своей команде, что не нужно повторять ошибок «Локомотива ». Кроме того, игрок соперника Александр Гудумак получил травму, и это могло расслабить нас, возможно, даже неосознанно. Было несколько ситуаций, когда мы могли уйти на 10-15 очков вперед, но из-за неправильных решений в защите разница сокращалась. Однако во второй половине матча мы вышли с нужным настроем и довели матч до победы», – прокомментировал результат главный тренер «Пари НН» Сергей Козин .