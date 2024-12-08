«Надеюсь, мы сделали выводы после поражения от «Самары». Андрей Ведищев готовит «Локомотив-Кубань» к встрече с «Уралмашем»

«Локомотив-Кубань» сыграет с «Уралмашем» на выезде.

Краснодарцы потерпели сенсационное поражение от «Самары» в прошлом туре со счетом 71:72.

«Готовимся к сложной игре. «Уралмаш » – команда с характером. У них в составе есть как индивидуально сильные игроки, так и игроки, которые умеют хорошо защищаться.

Надеюсь, мы сделали выводы после поражения от «Самары». Это была наша худшая игра в чемпионате. Мы хотим вернуться на победный путь, поэтому нам необходимо быть максимально сфокусированными и показать свои лучшие качества, которые у нас, безусловно, есть», – заявил главный тренер «Локо » Андрей Ведищев .

«Иногда такие тяжелые поражения идут на пользу: помогают переориентироваться, обратить внимание на детали и разбудить огонь внутри, чтобы двигаться дальше с еще большей энергией. Сегодня тренерский штаб провел собрание, мы хорошо поговорили и настроились на позитивный лад.

Баскетбол — это спорт. А в спорте нельзя недооценивать соперника независимо от того, против какой команды ты играешь. Когда мы встречаемся с ЦСКА, «Зенитом» и УНИКСом, показываем очень высокий уровень. Но иногда происходит то, что случилось в матче с «Самарой». Думаю, это поражение и проигранный домашний матч с «Пармой» стали для нас уроком, что на каждую игру нужно настраиваться как на финал», – рассудил защитник Карвел Андерсон , набирающий игровую форму после травмы.