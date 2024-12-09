Единая лига ВТБ. «Автодор» – УНИКС, «Пари Нижний Новгород» примет «Самару»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут два матча.

Саратовский «Автодор» сыграет с казанским УНИКСом, «Пари Нижний Новгород» примет «Самару». Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд: ЦСКА – 15-2, Зенит – 15-2, Локомотив-Кубань – 14-4, УНИКС – 12-5, Пари Нижний Новгород – 9-8, Уралмаш – 8-10, Самара – 7-10, Автодор – 7-10, Парма – 7-11, Енисей – 6-12, МБА-МАИ – 5-13, Астана – 0-18. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.