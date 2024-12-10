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НБА воссоздала знаменитую рекламу рождественских матчей

НБА представила рекламу рождественских матчей.

Лига воссоздала знаменитую рекламу «Jingle Hoops». В этот раз героями ролика стали фигурки игроков.

В этом году рождественская программа НБА будет состоять из пяти матчей: «Нью-Йорк» – «Сан-Антонио», «Даллас» – «Миннесота», «Бостон» – «Филадельфия», «Голден Стэйт» – «Лейкерс» и «Финикс» – «Денвер».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт НБА в соцсети X
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