НБА воссоздала знаменитую рекламу рождественских матчей

НБА представила рекламу рождественских матчей.

Лига воссоздала знаменитую рекламу «Jingle Hoops». В этот раз героями ролика стали фигурки игроков.

В этом году рождественская программа НБА будет состоять из пяти матчей: «Нью-Йорк» – «Сан-Антонио», «Даллас» – «Миннесота», «Бостон» – «Филадельфия», «Голден Стэйт» – «Лейкерс» и «Финикс» – «Денвер».