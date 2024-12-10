«Индиана» активно ищет запасного центрового
«Индиана» намерена усилить позицию центрового.
«Пэйсерс» активно ищут запасного пятого номера, сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.
Команда потеряла центровых Джеймса Уайзмена и Айзейю Джексона из-за разрывов ахиллова сухожилия.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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