«Индиана» отчислит центрового Мозеса Брауна
Мозес Браун завершит выступление за «Пэйсерс».
«Индиана» подписала центрового (25 лет, 218 см) в ноябре для усиления передней линии после потери трех «больших» в результате травм. Браун принял участие в 9 матчах, набирая 3,2 очка за 5,1 минуты в среднем.
«Пэйсерс» решили расстаться с баскетболистом, проводящим 6-й сезон в лиге.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости