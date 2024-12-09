«Индиана» отчислит центрового Мозеса Брауна

Мозес Браун завершит выступление за «Пэйсерс».

«Индиана » подписала центрового (25 лет, 218 см) в ноябре для усиления передней линии после потери трех «больших» в результате травм. Браун принял участие в 9 матчах, набирая 3,2 очка за 5,1 минуты в среднем.

«Пэйсерс» решили расстаться с баскетболистом, проводящим 6-й сезон в лиге.