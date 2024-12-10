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Бобби Портис: «Лично я и вся команда «Бакс» очень довольны Доком Риверсом»

Бобби Портис заявил, что у него и у команды нет вопросов к Доку Риверсу.

Главный тренер «Милуоки» часто подвергается критике после назначения в команду.

«В адрес Дока звучит много всякого, его пытаются опорочить, но лично я и наш коллектив очень довольны им. Он строит команду, занимается с нами каждый день.

На старте сезона у нас не было правильной химии и духа товарищества, команда пополнилась новыми игроками. И мы давно не играли вместе с Яннисом. Он травмировался в конце прошлого сезона, пропустил плей-офф, так что сейчас у нас снова идет процесс привыкания всех друг к другу», – объяснил форвард «Бакс».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Run It Back
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