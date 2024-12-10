«Даллас» может провести матч 1/4 Кубка НБА против «Оклахомы» без Маршалла, Вашингтона, Харди и Клебера
«Мэверикс» проведут матч на вылет неполным составом.
Защитник Джейден Харди и форвард Макси Клебер точно не примут участия в матче.
Главный тренер команды Джейсон Кидд заявил, что игру также могут пропустить из-за болезни форварды Наджи Маршалл и Пи Джей Вашингтон.
Матч определит участника полуфинала Кубка НБА, который пройдет в Лас-Вегасе. Баскетболисты получают дополнительные призовые за продвижение в плей-офф внутрисезонного турнира.
«Даллас» и «Оклахома» встречались во втором раунде прошлого розыгрыша плей-офф, победа в серии (4-2) осталась за «Мэверикс».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Майка Кертиса
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