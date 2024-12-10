Том Тибодо о балансе между своей требовательностью и настроением игроков: «Обнимаю их каждый день»
Журналист спросил у специалиста, как ему удается совмещать жесткий подход к работе и поддерживать при этом позитивный настрой у баскетболистов.
«Я обнимаю их каждый день. Если серьезно, важно найти правильных игроков и быть с ними честным. Доверия можно добиться благодаря правде, и у нас собраны отличные ребята, с которыми можно работать. Так что нужно просто быть честным.
И мы хотим понимать, почему мы побеждаем, почему проигрываем, мы всегда верим, что можем сделать что-то лучше. Так что, если мы настроим всех на совместную работу, из этого обязательно получится что-то хорошее.
А еще у нас командная игра. Поэтому мы хотим иметь нападение из пяти человек и защиту из пяти человек. И когда все так настроено, то это приятно для всех: каждый задействован, жертвует и ставит команду на первое место. У нашей команды отличный характер», – заявил главный тренер «Никс».
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