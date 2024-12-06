«Тибодо – гений нападения». Кирк Голдсберри обновил график эффективности команд НБА
Аналитик Кирк Голдсберри выложил график эффективности клубов.
Среди его наблюдений:
1. Том Тибодо – гений нападения.
2. «Бакс» вернулись.
3. «Даллас» поймал кураж.
4. «Лейкерс» горят синим пламенем.
5. «Вашингтон» исторически горит синим пламенем.
6. Нет, серьезно горит. Лучшая команда в НБА сейчас не «Бостон», «Кливленд» или «Нью-Йорк», а любой, кто играет против «Уизардс».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети аналитика Кирка Голдсберри
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