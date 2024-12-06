«Тибодо – гений нападения». Кирк Голдсберри обновил график эффективности команд НБА

Аналитик Кирк Голдсберри выложил график эффективности клубов.

Среди его наблюдений:

1. Том Тибодо – гений нападения.

2. «Бакс» вернулись.

3. «Даллас » поймал кураж.

4. «Лейкерс » горят синим пламенем.

5. «Вашингтон» исторически горит синим пламенем.

6. Нет, серьезно горит. Лучшая команда в НБА сейчас не «Бостон », «Кливленд» или «Нью-Йорк», а любой, кто играет против «Уизардс».