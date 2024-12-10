  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Майк Джеймс: «Элвин Джентри не уважал меня как личность. Я пришел пообщаться, он включил телевизор. В НБА про людей часто говорят у них за спиной»
1

Майк Джеймс: «Элвин Джентри не уважал меня как личность. Я пришел пообщаться, он включил телевизор. В НБА про людей часто говорят у них за спиной»

Майк Джеймс сказал, что ему не понравилась совместная работа с Элвином Джентри.

«Как-то после матча я спросил: «Могу с вами встретиться?» Мне просто хотелось понять, что происходит, чтобы он мне нормально все объяснил. В юные годы вокруг меня было много пожилых людей, много взрослых. Я привык, что когда ты говоришь с кем-то лично, смотришь человеку в глаза, говоришь, что чувствуешь, тебе отвечают аналогичным образом, и многое проясняется.

Когда я пришел и сел, он включил телевизор. Он смотрел на меня, потом смотрел в телевизор, и я подумал: «Он меня не уважает». Он не воспринимает меня всерьез как человека. Он не уважает меня как личность.

Даже если ты не уважаешь меня как личность, то все равно мог бы хотя бы посмотреть мне в лицо и сказать: «Майк, генеральный менеджер привел тебя в команду («Новый Орлеан» – прим. Спортс), я же не особо хотел, чтобы ты здесь был. Я не думаю, что ты должен играть». Я бы сказал: «Спорим, что это не так!» Я бы вскочил, вышел и стал бы готовиться к игре.

Вы знаете, как это бывает в НБА. Если им что-то не нравится, они тебе не скажут. Они просто скажут это за твоей спиной и отчислят тебя, вместо того чтобы просто сказать: «Эй, Майк, не делай этого. Сделай-ка лучше вот это». В НБА люди боятся того, что им скажут в ответ, или нервничают по этому поводу вместо того, чтобы вести нормальные беседы», – считает бывший игрок НБА.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Off The RECourt with Shane Larkin
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoЭлвин Джентри
logoНБА
logoМонако
logoМайк Джеймс 1990
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Майк Джеймс: «Надеюсь, что Евролига станет полностью закрытой»
24 ноября, 13:59
Майк Джеймс о наследии игроков: «Неужели вы думаете, что через 20 лет кто-то будет вспоминать, что Дюрэнт не выигрывал без Карри?»
2520 ноября, 07:59
Майк Джеймс о Саше Обрадовиче: «Ты превратил ужасную команду с ужасной версией меня в одного из лидеров европейского баскетбола»
118 ноября, 20:50
Саша Обрадович о работе с Майком Джеймсом: «Нужны особенное терпение и стратегия»
11 ноября, 19:40
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Жоаким Ноа: «Не говорите мне, что Йокичу безразличен баскетбол. Он просто не стремится быть знаменитым»
153 минуты назад
Владимир Демин: «Егор получил повреждение в начале игры с Провиденсом. Восстановление займет несколько недель»
сегодня, 08:53
Бобби Портис: «Лично я и вся команда «Бакс» очень довольны Доком Риверсом»
13сегодня, 07:41
Брайан Уиндхорст: «Лавин проводит отличный сезон, но я не слышал, что им кто-то интересуется. Два года назад было бы иначе, но сейчас в НБА другие правила»
9сегодня, 06:38
Обозреватель Los Angeles Times Билл Плашке: «Дорогой Леброн, попросись из «Лейкерс». Эй Ди, последуй его примеру»
22сегодня, 06:25
Карл-Энтони Таунс и Джейлен Брансон – в подборке лучших моментов игрового дня НБА
1сегодня, 06:04Видео
Стартовал первый этап голосования на 9-й Матч всех звезд Единой лиги ВТБ
2сегодня, 04:32
Скотти Барнс не смог доиграть матч с «Никс» из-за повреждения голеностопа
1сегодня, 04:08
НБА. 24 очка и 15 подборов от Таунса помогли «Нью-Йорку» обыграть «Торонто»
22сегодня, 03:58
Лука Дончич и Тайлер Хирро стали игроками недели в своих конференциях НБА
9вчера, 20:45Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. «Трефл Сопот» – «Тренто», «Гамбург» примет «Валенсию»
31 минуту назад
Евролига запустила голосование за 25 лучших игроков в истории турнира. В числе 100 кандидатов пятеро россиян
сегодня, 09:45
Джейсон Кидд: «Стоктона не упоминают в числе пяти лучших разыгрывающих, но он должен быть в Топ-2»
6сегодня, 08:28
Бадди Хилд: «Переход в «Уорриорз» помог мне снова обрести любовь к баскетболу»
5сегодня, 08:03
Джейлен Брансон о критике своего подкаста: «Если бы я слушал каждое мнение, меня бы не было в НБА»
1сегодня, 07:25
Яннис Адетокумбо и Крис Миддлтон готовы сыграть в матче плей-офф Кубка НБА с «Орландо»
2сегодня, 07:03
Карл-Энтони Таунс стал автором решающего 3-очкового на последних секундах матча с «Рэпторс»
5сегодня, 06:55Видео
Куинси Оливари о первых очках в НБА: «Надеюсь, это первый шаг на пути к 50 тысячам»
3сегодня, 06:14
Лав пришел в раздевалку «Кэвз», чтобы извиниться перед Мобли за подвернутый голеностоп. У форварда «Хит» 18-й размер обуви
5сегодня, 05:42
Джо Маззулла пришел на празднование дня рождения сына Джейсона Тейтума Дьюса
5сегодня, 05:32Фото