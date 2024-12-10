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Обозреватель Los Angeles Times Билл Плашке: «Дорогой Леброн, попросись из «Лейкерс». Эй Ди, последуй его примеру»

Обозреватель Los Angeles Times Билл Плашке считает, что «Лейкерс» нужны перемены.

«Дорогой Леброн, попросись из команды. Дорогой Эй Ди, последуй его примеру.

Это мое рождественское пожелание для «Лейкерс», которые потеряли Лос-Анджелес в пользу «Доджерс», потеряли сезон из-за паршивого состава и проиграли с разницей в 41 очко Пэту Райли.

После четверти сезона «Лейкерс» ничем не лучше, чем замыкающие таблицу Западной конференции команды. Им предстоит бороться за третий подряд плей-ин, они обречены на второй подряд вылет в первом раунде.

Все кончено. Уже сейчас. Надежды нет. Снова. Без выбора в первом раунде и с большими зарплатами «Лейкерс» едва ли станут лучше в следующем сезоне. Правда же», – написал журналист в своей колонке.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Los Angeles Times
logoНБА
logoЭнтони Дэвис
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
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