Куинси Оливари о первых очках в НБА: «Надеюсь, это первый шаг на пути к 50 тысячам»

Куинси Оливари рассказал, что любит ставить перед собой серьезные задачи.

Защитник «Лейкерс » в понедельник набрал первые очки в НБА , отметившись тремя в матче с «Блэйзерс».

«Надеюсь, это первый шаг на пути к 50 тысячам. Мне нравится мечтать о больших вещах.

Какового это, играть одновременно в НБА и Лиге развития? В любом случае выходит, что я играю в баскетбол в Лос-Анджелесе и представляю Лос-Анджелес», – заявил Оливари.