Куинси Оливари о первых очках в НБА: «Надеюсь, это первый шаг на пути к 50 тысячам»
Куинси Оливари рассказал, что любит ставить перед собой серьезные задачи.
Защитник «Лейкерс» в понедельник набрал первые очки в НБА, отметившись тремя в матче с «Блэйзерс».
«Надеюсь, это первый шаг на пути к 50 тысячам. Мне нравится мечтать о больших вещах.
Какового это, играть одновременно в НБА и Лиге развития? В любом случае выходит, что я играю в баскетбол в Лос-Анджелесе и представляю Лос-Анджелес», – заявил Оливари.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
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