Куинси Оливари подпишет контракт с Curry Brand

Куинси Оливари станет партнером Curry Brand.

Разыгрывающий защитник (23 года, 191 см) подписал двусторонний контракт с «Лейкерс» в октябре.

Оливари не был выбран на драфте этого года, но получил место в составе благодаря успешному выступлению в предсезонных матчах.

Баскетболист был счастлив встрече со своим кумиром, разыгрывающим «Голден Стэйт» Стефом Карри, история их знакомства была отмечена прессой.

Оливари будет вторым игроком, заключившим контракт с брендом Карри. Первым стал Де’Аарон Фокс из «Сакраменто», чья модель Fox 1 выйдет в продажу сегодня.