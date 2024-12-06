Куинси Оливари подпишет контракт с Curry Brand
Куинси Оливари станет партнером Curry Brand.
Разыгрывающий защитник (23 года, 191 см) подписал двусторонний контракт с «Лейкерс» в октябре.
Оливари не был выбран на драфте этого года, но получил место в составе благодаря успешному выступлению в предсезонных матчах.
Баскетболист был счастлив встрече со своим кумиром, разыгрывающим «Голден Стэйт» Стефом Карри, история их знакомства была отмечена прессой.
Оливари будет вторым игроком, заключившим контракт с брендом Карри. Первым стал Де’Аарон Фокс из «Сакраменто», чья модель Fox 1 выйдет в продажу сегодня.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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