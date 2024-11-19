«Индиана» подписала Мозеса Брауна

«Индиана» усилила переднюю линию.

После потери всех трех своих центровых из-за травм «Пэйсерс» подписали контракт с Мозесом Брауном (25 лет, 218 см).

Основной центровой Майлз Тернер пропустил проигранный матч против «Торонто» в понедельник из-за повреждения икроножной мышцы, ранее «Индиана » потеряла Джеймса Уайзмена и Айзейю Джексона до конца сезона из-за разрыва ахилловых сухожилий.

Браун проведет шестой сезон в НБА , перед этим он набирал в среднем 18,5 очка и 13,5 подбора в рамках G League за фарм «Никс».

В прошлом сезоне Браун играл за «Блэйзерс», набирая в среднем 3,4 очка и 3,9 подбора за 9,1 минуты в 22 встречах.