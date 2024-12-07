Марк Дэйгнолт: «Дарко Раякович делает все правильно. Это видно по тому, как они играют»

Марк Дэйгнолт высоко оценивает работу главного тренера «Торонто».

«Я лично знаю Дарко Раяковича . Он работал здесь ассистентом, и я очень его уважаю. Он все делает правильно. Это видно по тому, как они играют. Как ведут себя.

Это может случиться очень быстро. Нужно быть готовым, когда это произойдет.

Система предназначена для того, чтобы способствовать улучшению твоих результатов. У тебя есть место под потолком, высокие драфт-пики.

Тебе нужно подготовить обстановку к тому времени, как твоя команда станет лучше. Поставить игровую систему, подготовить ее к новым игрокам, чтобы сразу развивать их.

Когда ты посеял зерна успеха, их не всегда видно под землей. Все станет видно, когда придет время собирать урожай. Останется только держать прежний курс», – заключил главный тренер «Оклахомы».