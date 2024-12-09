Бобби Портис: «Дэмиану Лилларду и Яннису Адетокумбо помог просмотр записей»
Бобби Портис порассуждал о преображении «Милуоки».
«Мне кажется, что больше всего Дэмиану Лилларду и Яннису Адетокумбо помог просмотр записей. На площадке все иногда происходит так быстро, что сложно уловить проблемы. Когда просматриваешь видео через несколько дней с одноклубниками, начинаешь понимать, что их вовлечение, манипуляция игры с целью достижения необходимого ритма и позиций для партнеров помогают сделать игру гораздо более стройной и гладкой.
Ставшее следствием этого улучшенное взаимодействие сделало свою роль. Звезды это звезды, но именно остальные игроки могут помочь им преодолеть временные трудности», – заключил форвард «Милуоки».
«Бакс» занимают 6-е место на Востоке с результатом 12-11, выиграв 8 из 10 последних матчей.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Run It Back в сети X
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