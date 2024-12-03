Дрю Холидэй: «Яннис Адетокумбо – самый экономный парень, которого я знаю»
Дрю Холидэй рассказал, что Адетокумбо живет так, как будто у него нет денег.
«Яннис – самый экономный парень, которого я знаю.
У него полно денег, но я думаю, это просто из-за того, с чего он начинал. Я имею в виду, у него совсем не было денег, и он продолжает жить так, как будто у него их нет. Это невозможно изменить», – сказал разыгрывающий «Бостона» в подкасте Пола Джорджа.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Podcast P with Paul George
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