Дрю Холидэй: «Яннис Адетокумбо – самый экономный парень, которого я знаю»

Дрю Холидэй рассказал, что Адетокумбо живет так, как будто у него нет денег.

«Яннис – самый экономный парень, которого я знаю.

У него полно денег, но я думаю, это просто из-за того, с чего он начинал. Я имею в виду, у него совсем не было денег, и он продолжает жить так, как будто у него их нет. Это невозможно изменить», – сказал разыгрывающий «Бостона » в подкасте Пола Джорджа.