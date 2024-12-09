Эван Мобли травмировал голеностоп, но не должен пропустить много времени
Эван Мобли получил травму.
«Кавальерс» потеряли тяжелого форварда в первой половине воскресной встречи с «Майами» (113:122) из-за растяжения связок левого голеностопа.
Команда ожидает, что данное повреждение не станет затяжной проблемой.
Мобли набрал 4 очка за 12 минут в первой половине.
«Не думаю, что там все плохо», – прокомментировал ситуацию главный тренер Кенни Эткинсон.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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