Эрик Споэльстра: «Не хотим, чтобы Бэм Адебайо слишком сосредоточивался на наборе очков»

Бэм Адебайо проводит удачный отрезок чемпионата.

25 очков, 12 подборов и 8 передач центрового «Майами » стали ключевыми в победе над «Финиксом » (121:111).

«Бэм показывает победный баскетбол, уже пять-шесть матчей постоянно приближается к трипл-даблу. Жаль, что все будут замечать, только если он будет набирать много очков. Мы не хотим, чтобы он сосредоточивался на этом. Все придет с победами, он влияет на результат столькими разными способами. Его лидерские качества стали важнейшими в 3-й четверти.

Во время каждого ввода мяча противником из-за боковой он управлял нашей защитой. Я пытался организовать зону, облажался, запоздал – и он наорал на меня. Мне это очень понравилось, я хочу, чтобы он брал на себя контроль обороны. Он становится нашим голосом, объявляет каждую защитную смену, в каждом совещании во время игры убеждается, что все понимают, что мы делаем и наши подстройки.

Это все выявляет в нем уникального лидера», – заявил главный тренер «Хит» Эрик Споэльстра .