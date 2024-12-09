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«Атланта» продолжает искать возможность обмена Клинта Капелы

У Клинта Капелы неопределенный статус в «Хоукс».

Центровой набирает 10,2 очка и 9,3 подбора за 22,7 минуты в среднем. Несмотря на сохраняемое им место в стартовом составе, Капела второй год демонстрирует снижение основных показателей, связанное, в том числе, с уменьшением игрового времени.

Клуб активно ищет варианты обмена баскетболиста. Капела проводит последний год по текущему контракту с зарплатой в 22,3 миллиона долларов.

«Атланта» одержала несколько важных побед над лидерами чемпионата, но продолжает оставаться нестабильной и идет в зоне плей-ин с результатом 13-12.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Stein Line
logoНБА
logoАтланта
возможные переходы
logoКлинт Капела
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