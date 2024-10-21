Джейлен Джонсон может получить от «Атланты» продление контракта с зарплатой 30 млн долларов за сезон
Джейлен Джонсон из «Хоукс» претендует на крупное продление контракта.
В лиге существует оптимизм по поводу того, что форвард (22 года, 203 см) может получить от «Атланты» продление контракта с зарплатой около 30 миллионов долларов за сезон.
Дедлайн на заключение сделки – понедельник.
Джонсон готовится к четвертому сезону в составе «Хоукс». В минувшем розыгрыше НБА он набирал в среднем по 16,0 очка, 8,7 подбора и 3,6 передачи.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The People’s Insider Show
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