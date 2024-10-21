Джейлен Джонсон может получить от «Атланты» продление контракта с зарплатой 30 млн долларов за сезон

Джейлен Джонсон из «Хоукс» претендует на крупное продление контракта.

В лиге существует оптимизм по поводу того, что форвард (22 года, 203 см) может получить от «Атланты» продление контракта с зарплатой около 30 миллионов долларов за сезон.

Дедлайн на заключение сделки – понедельник.

Джонсон готовится к четвертому сезону в составе «Хоукс». В минувшем розыгрыше НБА он набирал в среднем по 16,0 очка, 8,7 подбора и 3,6 передачи.