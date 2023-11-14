Пол Пирс: «Джордан Пул начинает понимать, как непросто быть главным в команде»

Теги Пол Пирс Голден Стэйт НБА Вашингтон Джордан Пул Баскетбол

Бывший игрок «Вашингтона» Пол Пирс поделился своим мнением о Джордане Пуле, который с нового сезона является игроком столичной команды.

24-летний Пул перешел в «Уизардс» из «Уорриорз», где не был главной звездой команды. 

«Джордан Пул начинает понимать, как непросто быть главным в команде. Когда скаутский отчет соперника сосредоточен в основном на тебе, это сложно», – написал Пирс.

В 10 матчах за «Вашингтон» Пул набирает 16,2 очка, 2,5 подбора и 3,7 передачи в среднем за игру.

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4 комментария

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Роман Бояринов
Скорее он начал понимать, как же ему повезло, что контракт такой успел отхватить да и перстень)
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0
+17
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Алексааандр
это каким образом он там главным стал? после ухода Билла, теперь Кузма там всем руководит
+3
0
+3
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DonaldBrashear 2.0
да, Пул оказался пустышкой. Думал, что он будет мусорить хоть стату, по 20+ очков, а он даже этого не может.
+4
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Analjinn
Надежды пока не оправдывает даже на мусорный скоринг - бывает.
+2
-1
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