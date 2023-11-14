Бывший игрок « » поделился своим мнением о , который с нового сезона является игроком столичной команды.

24-летний Пул перешел в «Уизардс» из «Уорриорз», где не был главной звездой команды.

«Джордан Пул начинает понимать, как непросто быть главным в команде. Когда скаутский отчет соперника сосредоточен в основном на тебе, это сложно», – написал Пирс.

В 10 матчах за «Вашингтон» Пул набирает 16,2 очка, 2,5 подбора и 3,7 передачи в среднем за игру.