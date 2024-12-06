Джейсон Уитлок: «НБА стала настолько мягкой, что 40-летний мужик на одной ноге может быть эффективным в нападении»

Джейсон Уитлок раскритиковал Леброна Джеймса и НБА.

«На мой взгляд, Леброн Джеймс играет с одной нормально функционирующей ногой. Он определенно нездоров. Он продолжает набивать статистику, чтобы обеспечить статус лучшего игрока всех времен. У него не должно быть никаких возможностей для подобного, но лига стала настолько мягкой, что 40-летний мужик на одной ноге может оставаться эффективным в нападении», – заявил известный спортивный обозреватель.

На этой неделе звездный форвард вышел на 7-е место по трехочковым броскам за карьеру. Джеймс может пропустить ближайший матч из-за болей в стопе.