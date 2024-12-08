Джордж Карл: «То, что «Наггетс» делают с Йокичем в его прайме, должно быть нарушением правил лиги»
Джордж Карл отреагировал на 56 очков Николы Йокича в проигранном матче.
«То, что «Наггетс» делают с Йокичем в его прайме, должно быть нарушением правил лиги», – написал легендарный тренер на своей странице в соцсети X.
В субботу «Наггетс» уступили «Уизардс» – 113:122. Йокич установил новый рекорд карьеры по результативности. На его счету 56 очков, 16 подборов и 8 передач.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Джорджа Карла в соцсети X
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