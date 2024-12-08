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Никола Йокич: «Зарплата меньше, чем обычно, и перевод на скамейку. Нам нужна мотивация»

Никола Йокич прокомментировал игру «Наггетс».

Команда одержала 4 победы в последних 10 матчах и позволила «Вашингтону» прервать серию из 16 поражений подряд. Никола Йокич порассуждал о необходимых действиях клуба после рекордного (56 очков) для себя матча.

«Должна последовать реакция. В моей стране после такого отрезка ты получаешь зарплату несколько меньше, чем обычно. Может быть, это нам и нужно. Немного мотивации.

И перевод на скамейку. Это тоже хорошая мотивация», – посмеялся сербский центровой на пресс-конференции.

В игре не участвовали травмированные разыгрывающий Джамал Мюррэй и форвард Аарон Гордон.

«Денвер» находится в зоне плей-ин на 9-м месте с результатом 11-10.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Беннетта Дюрандо
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