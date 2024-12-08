Мозес Муди и Эндрю Уиггинс могут пропустить матч против «Миннесоты»

Участие Муди и Уиггинса в воскресном матче с «Миннесотой» находится под вопросом.

Игроки «Голден Стэйт » Мозес Муди и Эндрю Уиггинс не доиграли пятничный матч против «Миннесоты» (90:107) из-за травм. Муди покинул площадку из-за боли в левом колене, Уиггинс травмировал голеностопный сустав. Сегодня команды снова встретятся в Сан-Франциско.