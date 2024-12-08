Мозес Муди и Эндрю Уиггинс могут пропустить матч против «Миннесоты»
Участие Муди и Уиггинса в воскресном матче с «Миннесотой» находится под вопросом.
Игроки «Голден Стэйт» Мозес Муди и Эндрю Уиггинс не доиграли пятничный матч против «Миннесоты» (90:107) из-за травм. Муди покинул площадку из-за боли в левом колене, Уиггинс травмировал голеностопный сустав.
Сегодня команды снова встретятся в Сан-Франциско.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости