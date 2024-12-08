«Портленд» получает предложения по Дуопу Риту

Команды НБА проявляют интерес к Дуопу Риту.

«Блэйзерс» получают предложения по австралийскому центровому, сообщает Джейк Фишер из The People’s Insider.

Фишер добавляет, что «Блэйзерс» могут получить несколько драфт-пиков второго раунда за Рита. Центровой заработает 2,5 млн долларов в этом сезоне и 2,2 млн – в следующем.