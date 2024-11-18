Бронни Джеймс набрал 4 очка, 2 подбора и 2 передачи во втором матче в G-лиге
Бронни Джеймс провел 2-й матч в лиге развития.
Фарм-клуб «Лейкерс» уступил фарм-клубу «Кингз» со счетом 122:127. На счету Джеймса 4 очка, 2 подбора, 2 передачи, 1 блок-шот и 1 потеря при 2 реализованных из 10 бросков с игры.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Overtime в сети X
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