Бронни Джеймс набрал 4 очка, 2 подбора и 2 передачи во втором матче в G-лиге

Бронни Джеймс провел 2-й матч в лиге развития.

Фарм-клуб «Лейкерс » уступил фарм-клубу «Кингз» со счетом 122:127. На счету Джеймса 4 очка, 2 подбора, 2 передачи, 1 блок-шот и 1 потеря при 2 реализованных из 10 бросков с игры.